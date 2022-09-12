Для поиска тела задействовали сотрудников МЧС РФ

Управляющий директор по авиационной отрасли "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" в РФ Иван Печорин погиб. Инцидент произошел в районе острова Русский.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

По данным российских СМИ, Печорин погиб вечером в субботу, 10 сентября, в районе мыса Игнатьева. По официальной версии российской полиции, он якобы выпал из катера на полном ходу.

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Для поиска топ-чиновника задействовали сотрудников МЧС РФ. Позже поисковый отряд нашел тело погибшего.

Стоит отметить, что Печорин принимал участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Он занимался развитием авиационной доступности Дальнего Востока, включая поддержку пассажирских авиаперевозок, модернизацию инфраструктуры аэропортов, строительство новых взлетно-посадочных площадок.

Кроме того, он принимал участие в развитии Единой дальневосточной авиакомпании, созданной в 2021 году на базе "Авроры".

Как ранее сообщал УНИАН, волна самоубийств либо их попыток охранников Владимира Путина, массовые отставки генералов, арест высокопоставленных военных, суицид среди топ-менеджмента "Газпрома" и уничтожение семей олигархов, которые слишком много знали. Все это свидетельствует о том, что дружба с президентом РФ может свести в могилу.

1 сентября стало известно о смерти главы совета директоров "Лукойл" Равиль Маганов погиб в Москве. Он якобы разбился, когда выпал из окна больницы.

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