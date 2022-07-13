Все эти загадочные смерти, волна отставок и арестов - явный признак паники Кремля.

Волна самоубийств либо их попыток охранников Владимира Путина, массовые отставки генералов, арест высокопоставленных военных, суицид среди топ-менеджмента "Газпрома" и уничтожение семей олигархов, которые слишком много знали. Все это свидетельствует о том, что дружба с президентом РФ может свести в могилу.

Недавно появилась информация, что охранник Путина Зимин был обнаружен в луже крови. Об этом напоминают журналисты проекта FreeДом.

Интересно, что Зимин носил чемондан президента РФ, в котором могла быть как ядерная кнопка, так и экскременты Путина.

Далее было самоубийство сотрудника ФСО Михаила Захарова в Кремле в 2020 году прямо во время службы. В том же месяце в голову застрелился и 24-летний снайпер. Затем якобы на учениях погиб экс-телохранитель Путина, назначенный министром по чрезвычайным ситуациям.

Но на этом череда смертей не закончилась. В элитном поселке в Подмосковье нашли мертвым бывшего главу "Росвооружения" Алексея Огарева. Нашли мертвым и генерала ГРУ Караогланова, связанного с продажей вооружения. В обоих случаях правоохранители сразу заявили о некриминальных причинах смерти.

"Это, скорее всего, зачистка тех, кто слишком много знает", - говорится в сюжете.

А военный провал в Украине привел к тотальной панике Кремля. Так, Сергея Киселя убрали с должности генерал-лейтенанта из-за колоссальных потерь в его армии. На днях сотрудники ФСБ задержали генерал-лейтенанта Романа Гаврилова, замдиректора Росгвардии. Одна из причин задержания - хищение средств для армии.

"Однако мутные схемы окружение Путина проворачивало не только в оборонке. Поэтому загадочная волна самоубийств началась и в газовой отрасли РФ", - отмечают журналисты.

Первого нашли мертвым Леонида Шульмана, он был руководителем транспортной службы "Газпроминвест". Затем обнаружили тело замгендиректора "Газпрома" Александра Тюлякова. И снова говорят, что это - самоубийства. А 18-го апреля нашли тела бывшего президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жены и дочери. По версии следствия, он убил супругу и ребенка, после чего наложил на себя руки.

На следующий день в Испании нашли тела семьи Сергея Протасевича. Он был экс-глабухом "Новатэка".

"Все эти загадочные смерти, волна отставок и арестов - явный признак паники Кремля. Сейчас власти РФ - это банка с пауками, где они пожирают друг друга", - подытожили в сюжете.

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