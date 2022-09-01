Равиль Маганов проходил лечение в Центральной клинической больнице

Глава совета директоров "Лукойл" Равиль Маганов погиб в Москве. Он якобы разбился, когда выпал из окна больницы.

Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Отмечается, что 67-летний Маганов находился на лечении в отделении на шестом этаже. На месте инцидента работают правоохранители. По одной из версий, это мог быть суицид.

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В свою очередь в правоохранительных органах в комментарии ТАСС подтвердили, что в Центральной клинической больнице из окна выпал мужчина и он погиб.

"Инцидент произошел около 07:00 мск в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко. Из окна шестого этажа выпал мужчина, в результате полученных травм он умер", - говорится в сообщении.

Равиль Маганов – что известно

В 1977 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. В 1993 году Маганов начал работу в "Лукойле" на посту вице-президента по нефтедобыче.

В 2006 году его назначили первым исполнительным вице-президентом компании. Был членом правления ПАО "Лукойл". Имеет звание "Почетный нефтяник" и правительственные награды.

Как ранее сообщал УНИАН, волна самоубийств либо их попыток охранников Владимира Путина, массовые отставки генералов, арест высокопоставленных военных, суицид среди топ-менеджмента "Газпрома" и уничтожение семей олигархов, которые слишком много знали. Все это свидетельствует о том, что дружба с президентом РФ может свести в могилу.

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