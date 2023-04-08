Контролируемое сжигание сухой травы из-под контроля таки вышло.

В Бурятии пожарные случайно сожгли половину деревни, когда планово выжигали сухую траву. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Утверждается, что сжигание сухой травы в селе Солонцы проводили планово, а весь процесс контролировали представители местного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. После того, как задачу выполнили, МЧСники разъехались. Тут-то огонь и разгорелся снова, быстро перекинувшись на жилые дома.

"Администрация не подумала о технике безопасности и не проложила необходимую минерализованную полосу (которая мешает движению огня). Многие здания успели сгореть", – пишет издание.

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Местные власти выдали погорельцам "щедрую" компенсацию – доски для ремонта и по десять тысяч рублей на расходы.

Пожары в России

Россия является одним из самых пожароопасных мест на планете. Но климат тут совершенно ни при чем. Так, на днях в Москве вспыхнул пожар в одном из зданий Министерства обороны РФ. Причиной власти назвали "аварийный режим электросети",

А в Брянской области недавно ярко полыхнула местная птицефабрика. В результате этого пожара погиб человек. Как выяснилось, мужчина пошел тушить огонь, а коллеги эвакуировались и просто забыли про него.

Впрочем, без природных катаклизмов тоже не обходится. Недавно в Забайкалье степной пожар породил очень опасное явление – огненный смерч.

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