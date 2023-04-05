Над зданием поднялся столб густого дыма.

Вечером 5 апреля загорелось здание Минобороны РФ в центре Москвы, сообщает российский Telegram-канал "112".

Пожар начался в доме Апраксиных на улице Знаменка. Источник возгорания находится в кабинете на 3 этаже. На месте работают экстренные службы.

На опубликованных СМИ видео видно, как над зданием поднялся столб густого дыма.

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Больше никаких подробностей по состоянию на 20:00 5 апреля.

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Пожары в России – последние эпические случаи

16 марта произошел пожар у здания ФСБ в Ростовской области. Сообщалось о детонации склада с боеприпасами и возгорании топлива в баках на территории спецслужбы.

При этом утверждалось, что огонь вспыхнул из-за "короткого замыкания", однако впоследствии российские СМИ признали, что причиной масштабного пожара стал разбор силовиками украинского дрона - устройство взорвалось и вызвало дальнейшее воспламенение складов.

Также в России неоднократно вспыхивали по неизвестным причинам нефтебазы.

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