Дети начали креститься перед фотографиями оккупантов.

В Бурятии в детском саду "Одуванчик" открыли "зал боевой славы" с фотографиями российских оккупантов.

Газета "Прибайкалец" сообщает, что коллектив детского сада в селе Зырянск "торжественно открыл уголок памяти воинам-землякам, погибшим в ходе проведения СВО". На снимках оккупанты Антон Колмаков и Владислав Вишняков, погибшие на войне в Украине. Судя по сообщениям в российских СМИ, они погибли на фронте этой зимой.

На видео можно увидеть, как маленькие дети маршируют с российскими флагами под песню Олега Газманова, а затем возлагают цветы. В конце воспиатнники детского сада перекрестились.

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Пропаганда в РФ - последние новости

Напомним, что после начала полномасштабной войны против Украины в российских школах активно вводят инициативу с "партами героев". На таких партах размешают информацию о ликвидированных в Украине военнослужащих.

В Иркутске детям стало плохо во время линейки по случаю открытия таких парт. Учителя рассказали журналистам, что для школьников садиться за них все равно что "прийти на могилку".

В казанском детском саду дошкольников заставили участвовать в мероприятии в поддержку войны против Украины. Дети участвовали в номерах с символом российского вторжения "Z".

Ранее в Санкт-Петербурге школьников с детским церебральным параличом заставили делать окопные свечи для фронта.

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