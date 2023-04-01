В Российской Федерации снова полыхнуло. В этот раз вспыхнула птицефабрика под Брянском.
Отмечается, что огонь охватил одно из зданий птицеводческого предприятия "Мираторга" в селе Уручье. В результате инцидента погиб один человек.
"Слесарь, пострадавший при пожаре на брянской птицефабрике, скончался. 48-летний Алексей Р. сам пытался потушить огонь - взял огнетушитель и пошел в эпицентр. Позже сотрудники все эвакуировались, а про него забыли. Мужчина надышался и позже умер", – говорится в сообщении.
В результате пожара выгорел один из корпусов с птицами внутри. Возгорание к 18:40 полностью ликвидировали.
На обнародованных кадрах видно, как полыхает птицефабрика. Огромный столб дыма видно за километры.
Пожары в России - чо известно
На территории Российской Федерации все чаще происхрдят пожары. При этом горят различные объекты.
Так, в Ярославле загорелся моторный завод, где изготавливали двигатели для одного из российских ядерных комплексов и другого вооружения. 18 марта вспыхнул пожар в Московской области на территории химзавода.
Также горели газопроводы, в том числе и те, через которые поставляют газ в Европу.