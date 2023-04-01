Мужчина пытался сам потушить огонь и во время эвакуации про него забыли.

В Российской Федерации снова полыхнуло. В этот раз вспыхнула птицефабрика под Брянском.

Отмечается, что огонь охватил одно из зданий птицеводческого предприятия "Мираторга" в селе Уручье. В результате инцидента погиб один человек.

"Слесарь, пострадавший при пожаре на брянской птицефабрике, скончался. 48-летний Алексей Р. сам пытался потушить огонь - взял огнетушитель и пошел в эпицентр. Позже сотрудники все эвакуировались, а про него забыли. Мужчина надышался и позже умер", – говорится в сообщении.

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В результате пожара выгорел один из корпусов с птицами внутри. Возгорание к 18:40 полностью ликвидировали.

На обнародованных кадрах видно, как полыхает птицефабрика. Огромный столб дыма видно за километры.

Пожары в России - чо известно

На территории Российской Федерации все чаще происхрдят пожары. При этом горят различные объекты.

Так, в Ярославле загорелся моторный завод, где изготавливали двигатели для одного из российских ядерных комплексов и другого вооружения. 18 марта вспыхнул пожар в Московской области на территории химзавода.

Также горели газопроводы, в том числе и те, через которые поставляют газ в Европу.

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