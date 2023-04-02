Степной пожар и ветер в купе с отсутствием системы пожаротушения в России породил жуткое природное явление.

В российском Забайкалье очевидцы сняли редкое и немного жуткое природное явление - огненный смерч. Во время степного пожара на горящую траву опустилась воронка небольшого смерча и принялась засасывать в себя пламя.

"В таком смерче огонь, как в горне, всё сжигает, всё пожирает, и остановить его невозможно никакими методами, — рассказал очевидец изданию "Чита.Ру".

Утверждается, что видео было снято 1 апреля около поселка Рудник Абагайтуй в Забайкальском районе. Местным жителям повезло, что огненный смерч к поселку близко не подошел.

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Природные катаклизмы - последние новости

Пожары в природных экосистемах сегодня терзают не только отдаленные регионы России. В течение последних дней север Испании охватили масштабные лесные пожары. Власти говорят о террористах-поджигателях.

В ООН предупреждают, что засухи и дефицит воды в природе, приводящие к лесным и степным пожарам, будут происходить чаще. Планета близится к глобальному водному кризису, который к середине века затронет даже относительно благополучные в этом плане регионы.

Между тем конкретно для Европы глобальное потепление может обернуться прямо противоположным процессом - общим похолоданием климата. Из-за таяния ледников в Антарктике может исчезнуть Гольфстрим, который тысячелетиями обеспечивал Европе ее мягкий климат.

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