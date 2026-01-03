'Начинаем двигаться быстрее': Зеленский заявил о прогрессе по гарантиям безопасности

Зеленский отметил, что некоторые документы все еще предстоит доработать.

Украина передала партнерам весь пакет документов по будущему мирному соглашению. Об этом рассказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с советниками по вопросам национальной безопасности государств-членов "коалиции желающих".

"Я хочу поблагодарить прежде всего наших партнеров - близких, важных партнеров - и сегодня их советников по национальной безопасности. Сегодня они присутствуют в Украине. Мы долго ждали этого приезда. Для нас это очень важно. Что касается Киева: у нас было много встреч в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Сегодня такое количество - 18 советников национальной безопасности - находятся в Украине. Для нас это был важный момент и точка, с которой мы начинаем двигаться еще быстрее. Я думаю, на дипломатическом треке. Я думаю, вы все это видели последний месяц-полтора", - сказал украинский лидер.

Зеленский рассказал, что Украина поделилась всеми необходимыми документами, связанными с мирным урегулированием войны, с советниками по национальной безопасности стран-партнеров. Он отметил, что некоторые документы все еще предстоит доработать.

Видео дня

"И мы рассчитываем, что именно эти доработки будут в столицах стран Европы, плюс Канада, Япония и другие представители "коалиции желающих". Все это будет проработано во время наших встреч и в течение января месяца. Мы уделяем этому очень много времени", - добавил президент.

Зеленский заявил, что сейчас ведется работа над тремя конкретными планами: гарантиями безопасности для Украины, пакетом Prosperity ("Процветание") и Sequencing.

"Наши планы на сегодня, когда мы поделились пакетом гарантий безопасности: далее пакет Prosperity. Это восстановление Украины - то, какие наработки у нас были с Соединенными Штатами Америки, а также Sequencing-план. Это план "шаг за шагом": что мы собираемся делать и что мы будем делать", - объяснил президент.

Зеленский добавил, что 5 января состоится встреча начальников генеральных штабов в Европе, а 6 января - встреча на уровне лидеров в Париже, на которой будут доработаны документы по безопасности. После этих контактов Украина рассчитывает на результативную совместную встречу с представителями США.

"Мы хотели бы, чтобы все это произошло в течение января, до конца января. Это на сегодня наши планы", - резюмировал президент.

Украина и США согласовали военный документ - что известно

Ранее начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщил, что Украина и США согласовали военный документ, который состоит из четырех разделов и дополнений. Он отметил, что была проведена двухсторонняя работа с Вашингтоном на уровне Генеральных штабов.

Гнатов поделился, что все разделы документа сосредоточены на том, каким образом будет оказываться поддержка Украине, Вооруженным силам нашей страны, как будет проходить их обеспечение и модернизация, а также как будет вестись мониторинг придерживания договоренностей.

