В Венесуэле требуют доказательств, что Мадуро жив

Каракас пережил бурную ночь с участием американских спецназовцев.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро задержан после ударов США по стране. Об этом пишет Sky News.

В ночь на 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. Это произошло после неоднократных угроз президента США Дональда Трампа проведением наземной операции с участием американских военных с целью заставить президента Николаса Мадуро уйти в отставку.

Позже Трамп подтвердил в своей сети Truth Social, что по Каракасу действительно были нанесены удары, и за ними стоят США. Он также заявил, что президент Венесуэлы Мадуро был захвачен и вывезен из страны.

В то же время во время выступления на местном телевидении вице-президент Венесуэлы Делси Родригес косвенно подтвердила задержание президента Мадуро. Родригес требует немедленного предоставления "доказательств жизни" Мадуро и первой леди Силии Флорес, пишет The Guardian.

В свою очередь, американский сенатор Майк Ли в сети Илона Маска X написал о своем недавнем телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио. Тот сообщил сенатору, что Мадуро был арестован американскими силами для привлечения к уголовной ответственности в США.

"Военные действия, которые мы видели сегодня, были направлены на защиту и поддержку тех, кто выполнял ордер на арест. Эта операция, вероятно, подпадает под полномочия президента, предусмотренные статьей II Конституции, по защите американских граждан от реальной или неизбежной угрозы нападения", - пишет сенатор Ли.

Рубио не предусматривает дальнейших действий в Венесуэле теперь, когда Мадуро находится под стражей США, добавил сенатор.

Ситуация в Венесуэле - главные новости

В ночь на субботу в Каракасе раздавались взрывы, над столицей работало ПВО. Часть города возле крупной военной базы осталась обесточенной. В стране было введено чрезвычайное положение. По словам президента соседней Колумбии Густаво Петро, США нанесли удары по по меньшей мере 11 объектам в Венесуэле.

Появилась информация, что США планировали начать операцию в Венесуэле еще на Рождество, однако вторжение было отложено, в частности, из-за неблагоприятных погодных условий.

Накануне президент Мадуро заявил, что готов к диалогу со Штатами по вопросам наркоторговли и нефти. И при этом подчеркнул, что США якобы с помощью угроз навязывают свои услуги по добыче венесуэльской нефти.

