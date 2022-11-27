В РФ собираются изготовить шерстяные носки для военных.

В российском Курске волонтеры объявили сбор собачьей шерсти, чтобы помочь армии РФ.

Как говорится в объявлении, размещенном местными Telegram-каналами, волонтеры "Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России".собирают вычесанную собачью шерсть.

"В Курске волонтеры собирают собачью шерсть для изготовления носков, поясов и ниток для военных. Сообщается, что нужна именно вычесанная шерсть с собак, а не стриженная. Прием проводится с 9 до 18 часов по адресу ул. Сумская, 5 (ДОСААФ)", – говорится в сообщении.

Видео дня

Волонтерсво в России

В своих сообществах российские волонтеры собирают пожертвования от неравнодушных россиян и публикуют отчеты о своих расходах. Их публикации часто становятся мемами: так, например, произошло с объявлением о сборе на тепловизор, которым российский волонтер собиралась "согреть военных".

Примечательно, что преимущественно в публикациях российских волонтеров не идет речь о закупке качественного снаряжения или дорогостоящего оборудования вроде дронов или тепловизоров.

За неимением большего, волонтеры отчитываются обо всем, что им удается закупить. Например, о покупке колбасы, флагов с изображением Иисуса Христа, армейских мультитулов, бочек для воды, или даже о передаче пропагандистских газет на передовую.

Вас также могут заинтересовать новости: