Женщина призналась, что они восстанавливали отношения.

Украинская бизнес-вумен Светлана Готочкина наконец-то подробно рассказала о своих отношениях с актером Тарасом Цымбалюком, который был героем 14 сезона шоу "Холостяк".

Женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте скриншоты большого количества вопросов о том, вместе ли они. Светлана говорит, что в течение 2025 года они действительно находились в отношениях, однако один из разрывов стал последним, поскольку они поняли, что имеют разные взгляды на жизнь:

"Мы с Тарасом не вместе! Да, несколько раз за год мы сходились и расходились, но в конце концов поняли, что только тратим время друг друга и лучше нам идти дальше отдельно по жизни. Не было скандалов и интриг, которые могут вас заинтересовать, просто мы оказались с разными взглядами на жизнь и разными ценностями. Но это не говорит, что кто-то плохой, а кто-то хороший, просто мы разные".

Готочкина заверила, что прекрасно относится к актеру и любит его "как человека". Она бы хотела иметь с Цымбалюком дружеские отношения, однако тот, по ее словам, "пока не сильно с ней дружит".

Как известно, съемки 14 сезона шоу "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком в главной роли стартовали в июне 2025 года. До финала, который показали 26 декабря, участникам проекта было запрещено разглашать имя победительницы.

Цымбалюк разошелся с Готочкиной незадолго до объявления, что именно он станет "Холостяком". По его словам, разрыв произошел перед Новым годом. Это привело к появлению предположений, что их расставание было ненастоящим, а актер лишь хотел получить больше популярности в проекте. Также в сети сплетничали, что до сих пор видят пару вместе.

