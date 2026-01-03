Украина могла бы получить 2,5 миллиарда фунтов, вырученных от продажи 'Челси', - Зеленский

Этот вопрос украинский президент обсудил с премьером Великобритании Киром Стармером.

Украина могла бы получить 2,5 млрд фунтов из замороженных российских активов, полученных от продажи английского футбольного клуба "Челси".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Обсудили необходимость справедливого решения относительно замороженных средств от продажи "Челси". Это 2,5 млрд фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов", - высказал мнение Зеленский.

Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году, Роман Абрамович продал клуб за 2,5 млрд.

Также президент добавил, что обсудил со Стармером детали подготовки встречи на уровне лидеров, которая состоится уже вскоре.

Зеленский о встрече советников по нацбезопасности

Президент отметил, что сегодня в Киеве работают советники по вопросам национальной безопасности.

"очень продуктивно работают советники по вопросам национальной безопасности - сегодня активный день, и 18 участников из Европы участвуют в совместной работе. Координируемся также с американской стороной", - отметил Зеленский.

Переговоры об окончании войны в Украине

31 декабря 2025 года секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал, что готовится масштабная встреча с европейскими партнерами 3 января в формате советников по вопросам национальной безопасности.

Сегодня утром советники прибыли в Киев. Умеров отметил, что это советники из Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

