Украина могла бы получить 2,5 миллиарда фунтов, вырученных от продажи 'Челси', - Зеленский

Украина могла бы получить 2,5 млрд фунтов из замороженных российских активов, полученных от продажи английского футбольного клуба "Челси".
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Обсудили необходимость справедливого решения относительно замороженных средств от продажи "Челси". Это 2,5 млрд фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов", - высказал мнение Зеленский.
Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году, Роман Абрамович продал клуб за 2,5 млрд.
Также президент добавил, что обсудил со Стармером детали подготовки встречи на уровне лидеров, которая состоится уже вскоре.
Зеленский о встрече советников по нацбезопасности
Президент отметил, что сегодня в Киеве работают советники по вопросам национальной безопасности.
"очень продуктивно работают советники по вопросам национальной безопасности - сегодня активный день, и 18 участников из Европы участвуют в совместной работе. Координируемся также с американской стороной", - отметил Зеленский.
Переговоры об окончании войны в Украине
31 декабря 2025 года секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал, что готовится масштабная встреча с европейскими партнерами 3 января в формате советников по вопросам национальной безопасности.
Сегодня утром советники прибыли в Киев. Умеров отметил, что это советники из Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.