Известного украинского певца едва не избили из-за отказа петь российские песни

Артист шокировал рассказом о случае, в результате которого едва не пострадал от пьяного мужчины.

Украинский певец Игорь Целип оказался в эпицентре резонансного инцидента во время выступления за границей. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

На одном из концертов в Лондоне артиста едва не избили из-за его принципиального отказа исполнять российские песни.

Инцидент произошел прямо во время мероприятия. По словам певца, к нему подошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и начал настойчиво требовать, чтобы тот спел на русском языке. Игорь Целип сразу отказался, объяснив это своей четкой украинской позицией.

Видео дня

"Я понимал, что мой отказ может кому-то не понравиться, но я не могу и не буду петь русские песни. Это вопрос не сцены, а совести", - прокомментировал артист.

После отказа ситуация начала быстро накаляться. Агрессивный зритель повысил тон и создал реальную угрозу физического конфликта. По словам певца, еще несколько минут - и все могло завершиться дракой.

К счастью, охрана концерта оперативно вмешалась в ситуацию и вывела мужчину из зала, не допустив силового столкновения.

Игорь Целип признается, что подобные провокации за рубежом случаются все чаще, однако он не готов поступаться своими принципами даже под давлением.

"Даже за рубежом я остаюсь украинским артистом. Мой язык и моя позиция - это то, с чем я выхожу к людям, и я не торгую этим ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул певец.

Напомним, ранее Игорь Целип резко раскритиковал артистов, которые продолжают избегать четкой позиции относительно войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: