Геолог провел в пещере под землей 2 месяца и неожиданно изобрел новую область науки

В 1962 году геолог Мишель Сиффр провел два месяца под землей в полной темноте, и результаты этого эксперимента привели к созданию новой отдельной области науки – человеческой хронобиологии. Портал IFScience рассказывает об этом необычном испытании и его неожиданных открытииях для науки.

Ход эксперимента

В течение 63 дней Сиффр жил на глубине 130 метров под землей, в ледяной пещере, лишенной естественного света и каких-либо устройств для измерения времени. Температура была ниже нуля; влажность составляла 98 процентов. У него не было связи с внешним миром.

"Мои ноги постоянно были мокрыми, а температура моего тела опускалась до 34°C", - рассказывал он позже.

Удивительное открытие

В результате эксперимента оказалось, что у человеческого тела есть свои внутренние "часы", независимые от ритма Солнца.

"В моем восприятии времени произошло очень сильное нарушение", – рассказал он. – "Мое психологическое время […] сжалось в два раза".

Это было верно и в краткосрочной перспективе – в психологических тестах во время его пребывания под землей подсчет до 120 занимал у него пять минут, что в 2,5 раза медленнее внешнего времени, – и в долгосрочной перспективе.

"Я спустился в пещеру 16 июля и планировал закончить эксперимент 14 сентября", – вспоминал Сиффр. "Когда моя команда на поверхности сообщила мне, что этот день наконец настал, я подумал, что это только 20 августа. Я считал, что у меня еще есть месяц, чтобы провести в пещере".

Но наиболее очевидными были последствия для циркадного ритма Сиффра - он утратил связь с 24-часовым циклом Земли, перейдя к более длительному циклу сна и бодрствования. Сначала его сутки увеличились с 24 до 24,5 часов, но 10 лет спустя, во второй период его пребывания в пещере, их продолжительность увеличилась до 48 часов.

"Тридцать шесть часов непрерывного бодрствования сменялись двенадцатью часами сна. Я не мог отличить эти долгие дни от дней, длившихся всего двадцать четыре часа.Я изучал дневник, который вел в пещере, рассматривая цикл за циклом, но не обнаружил никаких признаков того, что я воспринимал эти дни как-то иначе", - рассказал он.

Другие участники эксперимента

После его первого погружения под землю многие последовали его примеру - и все они сообщали о странных, нерегулярных и непредсказуемых изменениях в своем цикле сна и бодрствования. У некоторых были 25-часовые "дни", за которыми следовали 12-часовые "ночи"; другие иногда бодрствовали по три дня подряд.

"В 1964 году у второго человека после меня, спустившегося под землю, к голове был прикреплен микрофон", – вспоминал Сиффр. "Однажды он проспал тридцать три часа, и мы не были уверены, мертв ли ​​он".

В результате эксперимент Сиффра положил начало всей области хронобиологии человека, которая сегодня дала представление о таких разнообразных вопросах, как предотвращение смены часовых поясов, транскрипция генов и даже то, как могут развиваться и распространяться некоторые виды рака.

