'Мы не должны терпеть ложь Путина': влиятельный сенатор призвал не принуждать Украину отдать Донбасс

Он отметил, что Украина готова к миру на справедливых и реалистичных условиях и не надо ее принуждать "уступить России не оккупированную территорию".

Российский диктатор Владимир Путин остается кэгэбэшником и использует ложь, пытаясь убедить мир, что РФ неизбежно достигнет своих военных целей в Украине, хотя факты говорят об обратном.

Об этом заявил влиятельный сенатор-республиканец, председатель сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер.

Уикер в своем заявлении призвал президента США Дональда Трампа использовать более сильную позицию, чтобы завершить войну в Украине, но не вознаграждать при этом РФ.

Он привел пример, что Украина успешно отвоевала Купянск, а россияне по-прежнему не могут захватить Покровск. Уикер отметил, что это показывает, что риторика Путина звучит неубедительно. Он добавил, что Путин не способен создать боевую мощь, необходимую для достижения своих максималистских целей.

Уикер подеркнул, что Путин воспринимает единство Запада как величайшую угрозу своим целям.

"Иначе он не распространял бы голословные заявления об украинских атаках на его резиденцию... Мы не должны терпеть эту ложь", - отметил сенатор.

Он добавил, что Украина готова к миру на справедливых и реалистичных условиях и не надо ее принуждать "уступить России не оккупированную территорию".

Вместо этого США и союзники должны увеличить помощь Украине. В частности, передать больше средств противовоздушной обороны и дальнобойное оружие, что еще больше подчеркнуло бы, что военные цели Путина недостижимы.

Переговоры об окончании войны в Украине

28 декабря 2025 года прошли переговоры Зеленского и Трампа по поводу мирного соглашения. Президенты обсуждали самые проблемные моменты этого соглашения, которые касаются украинских территорий.

Путин требует отдать ему весь Донбасс в качестве платы за прекращение войны. Украинская сторона считает это требование неприемлемым.

