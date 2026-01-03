Зеленский предложил Шмыгалю должность министра энергетики

По словам президента, системная работа Шмыгаля необходима сейчас для украинской энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Денису Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики. Об этом он сообщил в своем Telegram после встречи с политиком.

Глава государства поблагодарил Шмыгаля за работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашей страны.

"Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики. Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских потребностей", - подчеркнул Зеленский.

Также он написал, что провел консультации с премьер-министром Юлией Свириденко и рассчитывает "на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля".

Кадровые изменения в Украине - последние новости

Ранее президент сообщил, что Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины. По словам Зеленского, нынешний руководитель Министерства цифровой трансформации работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов.

"Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, вместе с национальными производителями оружия и партнерами Украины надо реализовать в сфере обороны такие изменения, которые помогут... Федоров сможет все это реализовать и добавить технологичности. Денису Шмыгалю я предложил возглавить другое направление в государственной работе - и не менее важное для нашей устойчивости", - сообщал глава государства.

Также стало известно, что Зеленский подписал указ о назначении Буданова новым главой Офиса президента. Он рассказал, что на новой должности бывший глава ГУР сосредоточится на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах.

