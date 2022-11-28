Просьбы о предоставлении отсрочки в банках попросту игнорируют.

Мобилизованные россияне в очередной раз столкнулись с тем, что РФ их попросту обманывает. Банки отказывают им в кредитных каникулах, хотя до этого власти обещали, что все "мобики" смогут получать отсрочку.

Российские СМИ нашли уже немало жалоб. "Мобики" массово жалуются на проблемы с получением кредитных каникул. Более того, такая тенденция наблюдается сразу в нескольких крупных банках РФ.

Так, сын мобилизованного мужчины пытался получить отсрочку по кредиту своего отца. Однако его никто не хотел слушать. В чате с оператором банка запросы и просьбы открыто игнорировались, а на горячей линии сотрудники организации попросту бросали трубку, когда слышали просьбу о кредитных каникулах для "мобика".

Видео дня

Еще один банк сначала принял документы и якобы согласился дать отсрочку, однако так ее и не предоставил. Другой "мобик" жаловался, что ему удалось получить одобрение банка, однако только на словах. На деле по его кредиту уже идет просрочка, за что начала "капать" пеня.

В трех банках РФ попытались объяснить проблему, сославшись на "технические причины". В "Сбербанке" отметили, что "единичные отказы" якобы были только в начале октября, когда наблюдался пиковый период обращения мобилизованных. Проблемы якобы возникали из-за "сложностей с оформлением доверенностей".

Однако юристы, которых опросили российские СМИ, считают иначе. Они утверждают, что обещанная депутатами РФ процедура предоставления кредитных каникул на самом деле недоработана.

"Могилизация" в РФ: как Путин обманул своих же граждан

Первое вранье прозвучало сразу же, когда президент РФ объявил о мобилизации. Путин назвал ее "частичной", а Шойгу утверждал, что повестки получат только около 300 тысяч мужчин. Однако на деле в РФ мобилизовали куда больше граждан. В указе диктатора был тайный пункт, в котором речь шла о том, что повестки планируют вручить миллиону человек.

Вторая ложь заключается в том, что повестки сначала обещали вручать только мужчинам с боевым опытом. Однако вскоре стало известно, что на войну призывают даже инвалидов, многодетных отцов и студентов.

На этом вранье не закончилось. Добровольцам, которые решили пойти на фронт за обещанное вознаграждение и отсрочку от кредитов, не дают каникулы. И если "мобикам" отказывают по "техническим причинам", то для тех, кто добровольно решил стать "пушечным мясом", нашли отговорку посерьезнее.

Вас также могут заинтересовать новости: