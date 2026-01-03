'Убивает слишком много людей': после ареста Мадуро Трамп раскритиковал Путина

Американский лидер не доволен ходом переговоров с РФ.

Дональд Трамп "не в восторге" от российского диктатора Владимира Путина из-за его нежелания прекращать войну против Украины. Об этом президент США заявил на пресс-конференции, посвященной военной операции в Венесуэле.

Так во время серии вопросов от журналистов Трамп заявил, что никогда не обсуждал с Путиным судьбу венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

"Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей", - сказал президент США.

Он также в очередной раз повторил свое ритуальное заклинание о том, что войны в Украине никогда бы не было, если бы он был президентом.

"Я унаследовал эту войну; это были Байден, Зеленский и Путин. Я попал в эту ситуацию, а там - полный бардак. Если бы наши люди были там вовлечены, эта война не длилась бы очень долго", - сказал Трамп.

Трамп и Путин: последние новости

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп не клюнул на российскую информационную провокацию с якобы массированной атакой дронов на резиденцию Путина. В соцсети Truth Social Трамп репостнул редакционный материал New York Post, в котором Владимира Путина обвиняют во лжи и использовании этого заявления как повода для срыва мирного процесса.

Впоследствии стало известно, что Трамп действительно получил отчет ЦРУ, который подтвердил, что никакой атаки не было, и Путин действительно просто наврал.

