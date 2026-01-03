США будут судить президента Венесуэлы Мадуро

Дальнейших операций в этой стране США больше не планируют.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был арестован американским персоналом для передачи суду по уголовным обвинениям в США.

Об этом сообщил сенатор Майк Ли, который провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

Как отметил Ли, по словам Рубио, дальнейших операций в Венесуэле не планируется, поскольку Мадуро уже находится под стражей США.

Видео дня

"Только что завершил телефонный разговор с госсекретарем Рубио. Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американским персоналом. для передачи суду по уголовным обвинениям в США", - написал он.

Операция США в Венесуэле

Сегодня ночью в столице Венесуэлы Каракасе раздавались взрывы, на улицах была военная техника. СМИ сообщали, что обстрелу подверглись резиденция министра обороны страны и порт.

А недавно президент США Дональд Трамп прокомментировал операцию в Венесуэле. Он сказал, что ее провели США и подтвердил ее успешность.

Трамп сообщил, что американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро.

"США успешно провели масштабный удар по Венесуэле и ее президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны", - сообщал Трамп несколькими часами ранее.

Вас также могут заинтересовать новости: