Такая модель легко подойдет под любой образ.

Тренды нового сезона уже очерчивают обувь, которая будет определять стиль 2026 года. В центре внимания оказались кроссовки с эластичной пяткой, которые модные инсайдеры и стильные инфлюенсеры уже активно интегрируют в свои повседневные образы.

Эксперты Who What Wear прогнозируют, что эта модель быстро выйдет за пределы кратковременной моды и закрепится как долгосрочный тренд. Она сочетает проверенную временем лаконичную форму со свежей деталью - эластичной вставкой сзади, которая добавляет комфорта, визуальной легкости и актуальности, что и делает модель ключевой для 2026 года.

Эластичная лента, обрамляющая пятку, отсылает к балеткам, поэтому эти кроссовки имеют особую "нежность" - и во внешнем виде, и в ощущениях во время носки. Они выглядят значительно элегантнее привычных спортивных пар и легко сочетаются даже с женственными образами.

В этом сезоне тренд активно подхватили такие крупные модные дома как Prada, Miu Miu и Chloe. Не отстают и массмаркет-бренды, предлагая стильные версии по более доступным ценам.

Напомним, ранее УНИАН публиковал советы стилистов, которые точно знают, как лешко и быстро создать идеальный капсульный гардероб на зиму.

