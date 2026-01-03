Синоптики назвали точные даты, когда в Киеве усилятся морозы и пойдет снег (инфографика)

Днем температура в столице будет -3°...0°, а ночью будет опускаться до -9°.

В Киеве в течение 3-7 января ожидается разнообразная погода, говорят в Укргидрометцентре.

"В общем, будет держаться зимняя погода, однако поскольку температура будет ощутимо колебаться, то рассчитываем и на различные фазы осадков: и снег, и мокрый снег, и даже с дождем, которые будут чередоваться с периодами без осадков", - говорят синоптики.

По прогнозу, небольшой снег ожидается днем 6 января. Больше осадков будет 7 января (ночью небольшой снег, а днем ожидаются умеренные осадки в виде снега с дождем). На дорогах местами будет наблюдаться гололедица.

Температура ночью будет колебаться в более широких пределах, особенно по области - от небольшого до умеренного мороза. Дневная температура будет иметь плавный ход, в частности в Киеве, где ожидается от небольшого минуса до 0°.

В столице на 3 января введен повышенный уровень погодной опасности из-за сложной ситуации на автодорогах. Соответствующее предупреждение обнародовал Украинский гидрометеорологический центр.

Синоптики отмечают, что в ночные и утренние часы 3 января на дорогах ожидается гололедица. В связи с этим объявлен І уровень опасности - желтый.

Согласно прогнозу, в Киевской области в течение суток будет преобладать облачная погода, но осадков не предвидится.

Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха по области от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве температура приблизится к 0°.

В Укргидрометцентре предостерегают, что такие погодные условия могут осложнить движение транспорта на отдельных участках дорог.

