Победительница 'Холостяка-13' ждет ребенка: фото и все подробности

Со своим женихом Инна Белень познакомилась еще в школе.

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень впервые показалась на публике с женихом Иваном Яловенко и объявила о том, что беременна.

Пара появилась вместе на постшоу "Холостяк. Жизнь после проекта". Белень поделилась, что станет мамой в апреле. Пол будущего ребенка она не раскрыла. По ее словам, они планируют устроить гендер-пати в январе, а свадьбу - летом.

"Официально мы не расписаны. Свадьбу хочу летом. Хочу танцевать и пить шампанское", - заявила Белень.

Напомним, 30 декабря блогерша Инна Белень сообщила о помолвке с возлюбленным Иваном Яловенко, с которым познакомилась много лет назад, когда вместе учились в школе.

"В 2013-м, в 11 классе, мы переписывались часами... но тогда нам чего-то не хватало, чтобы сделать первый шаг. Может никогда не говорила, но ты мне и тогда нравился... поэтому я делала вид, что мне все равно. И вот 2025 год - ты хочешь, чтобы я носила твою фамилию, а наша семья становилась больше. Люблю тебя, Яловенко. И никогда не думала, что однажды скажу "да" с таким сердцем, что оно едва помещается в груди", - написала Белень.

