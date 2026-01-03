'Так и Путина похитить могут': у Z-блогеров истерика из-за операции США против Мадуро

Российские провоенные блогеры завидуют эффективности американских военных и беспокоятся, что нечто подобное могуть сделать и с их любимым диктатором.

В российском сегменте Телеграма случилась настоящая истерика из-за молниеносной операции США проти самопровозглашенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Часть блогеров откровенно завидует эффективности американских военных, другие возмущаются бессилием России в этой ситуации.

Z-канал "Военный осведомитель" отмечает, что американская операция ограничилась исключительно захватом Мадуро, ради чего американцы "пробили себе коридор" для пролета вертолетов со спецназом, а после поимки "президента" сразу покинули территорию Венесуэлы.

Видео дня

"Действительно, эталонная СВО с ограниченными целями и участием. Прилетели, сделали дело, улетели", - восхищается "зэтник".

С этой мыслью сгласен и канал "Два майора".

"Операцию провели они грамотно. Наверняка, так и наша СВО задумывалась. Быстро, эффектно и результативно. Вряд ли Герасимов планировал 4 года воевать", - пишут "майоры".

Телеграм-канал "Сводки ополчения Новороссии" возмущается, что "так ведь и Путина похитить могут".

"Стоило мне отвлечься на лыжи и хоккей, украли президента. Слава Богу пока только венесуэльского", - добавляет кореспондент "Вестей" и Z-блогер Александр Сладков.

Беглый украинский экс-депутат Олег Царев беспокоится, что американцы теперь получат контроль над венесуэльскими запасами нефти и обрушат мировые цены.

"Очевидно, это ударит по российскому бюджету. Контроль США над Венесуэлой нам обойдется недешево", - пишет он.

Канал неонацистской группировки "ДШРГ Русич", воюющей на стороне РФ в Украине, предлагает Кремлю начать нанимать на службу американских генералов и планировщиков.

"Идет четвертый год СВО. Ни Зеленского, ни членов украинского правительства, ни украинских генералов даже не пытались захватить или уничтожить. Возможно стоит расходовать государственные деньги налогоплательщиков куда более эффективно и нанимать людей со стороны?" - пишет канал.

Задержание Мадуро: последние новости

Как писал УНИАН, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на захват Николаса Мадуро американским спецназом. Сибига подчеркнул, что Украина последовательно отстаивает право народов на свободную жизнь без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека, отметив, что режим Мадуро полностью нарушил эти принципы через преступления, насилие, пытки, фальсификацию выборов и подавление демократии.

Также мы рассказывали, что генпрокурор США Памела Бонди уже огласила список официальных обвинений против Мадуро. В частности ему вменяют "заговор с целью наркотерроризма, заговор с целью ввоза кокаина, владение пулеметами и взрывными устройствами, а также заговор с целью владения пулеметами и взрывными устройствами против Соединенных Штатов".

Вас также могут заинтересовать новости: