Графики отключений на 4 января: когда не будет света в воскресенье

Энергетическая ситуация остается напряженной: в воскресенье в большинстве областей снова будут выключать свет.

В воскресенье, 4 января, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать в большинстве областей Украины. Помимо бытового сектора, меры ограничения затронут также и промышленных потребителей – для них вводятся графики ограничения мощности, пишет "Укрэнерго" в Telegram.

Причина все та же – последствия продолжающихся российских ударов по критической инфраструктуре Украины. Граждан призвали экономно потреблять электричество в те часы, когда оно появляется в домах по графику.

График отключения света – Киев

Для подавляющего большинства очередей предусмотрено лишь по одному этапу ограничений за сутки. Полному отсутствию отключений могут порадоваться только потребители очереди 4.2.

Самые короткие двухчасовые периоды без света ожидают жителей очередей 1.1 и 1.2 в дневное и позднее вечернее время соответственно. Утренний блок ограничений затронет только очереди 6.1 и 6.2, в то время как вечерние отключения продолжительностью от трех до трех с половиною часов коснутся групп 4.1, 5.1 и 5.2.

Наиболее длительные отключения запланированы для очередей 2.1, 2.2, 3.1 и 3.2, распределившись в интервале с 11:00 до 18:30.

