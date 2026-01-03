Зеленский анонсировал назначение новых глав ОГА в 5 областях

По словам президента, новые руководители должны начать работу уже на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал назначение новых руководителей областных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях. Об этом говорится в сообщении в его телеграмм-канале.

"Продолжаем кадровые изменения и сейчас проводим консультации по новым руководителям областных администраций в пяти регионах: Винницкая область, Днепровщина, Полтавщина, Тернопольщина, Черновицкая область", - отметил президент.

По его словам, круг кандидатур определен, и уже в воскресенье будут приняты решения.

Видео дня

"Рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначения. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать", - заявил Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: