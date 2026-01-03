Не только перемирие: Арахамия назвал ключевое условие для выборов

Вероятнее всего, выборы президента состоятся одновременно с референдумом об условиях окончания войны.

Выборы президента и референдум об условиях прекращения войны могут пройти одновременно, но только при условии, что сам мирный план уже согласован всеми сторонами. Об этом на брифинге сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, специальный закон о проведении выборов рабочая группа должна подготовить ориентировочно в конце февраля, после чего документ передадут на рассмотрение Верховной Рады. По мнению нардепа, эти выборы, вероятно, будут проходить вместе с референдумом

"Нет опыта проведения общенационального украинского референдума. в Украине. Современного опыта, скажем так. Ни организационно, ни политически, ни экономически - ну никак мы впринципе сейчас к этому не готовы", - отметил Арахамия.

Он также напомнил, что по закону результаты референдума считаются действительными, если в голосовании взяли участие не менее 50% избирателей, чего будет крайне сложно добиться в нынешних условиях, когда миллионы людей находятся в оккупации или за границей. И поскольку именно президенсткие выборы традиционно отличаются хорошей явкой, возникла идея провести референдум вместе с выборами президента, отметил нардеп.

Вместе с тем глава "слуг" подчеркнул, что и выборы, и референдум возможны только при наличии режима прекращения огня и полностью согласованного проекта мирного договора, одобренного Украиной, США, РФ и другими участниками процесса. А пока такого документа нет, не будет ни перемирия на время выборов и референдума, ни самих выборов с референдумом.

Выборы в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что проведение любых выборов в Украине во время действующего военного положения невозможно с юридической точки зрения, поскольку оно допускает ограничения прав и свобод граждан, включая запрет на собрания, что прямо противоречит принципам свободного демократического избирательного процесса и требованиям агитационных кампаний.

По его мнению, военное положение может быть снято только после окончания войны, и лишь тогда логично проводить выборы, в первую очередь президентские; предложения некоторых политических сил о выборах при сохранении военного положения он считает проблемными и противоречивыми, подчеркнув, что изменения в законодательство возможны, но исключительно в рамках Конституции.

