'Нам надо что-то делать': Трамп пригрозил Мексике после операции в Венесуэле

По словам американского лидера, США якобы "потеряли 300 тысяч человек" от наркотиков, которые поступают с мексиканской территории.

Президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле высказался с угрозами в адрес Мексики и ее президента Клаудии Штейнбаум. По его словам, Мексикой якобы "управляют картели" и с этим "нужно что-то делать". Об этом он сказал во время брифинга в США.

По его словам, он имеет "дружеские отношения" с президентом Мексики, однако страной как будто руководит не она, а картели. Трамп отметил, что якобы уже предлагал Штейнбаум ликвидировать картели, однако она отказалась.

"Она хорошая женщина, но Мексикой управляют картели. Не она управляет Мексикой. Мексикой управляют картели... Нет, нет, она, знаете, очень боится картелей... И я много раз спрашивал ее: хотите, чтобы мы ликвидировали картели? "Нет, нет, нет, нет, господин президент. Нет, нет, нет, пожалуйста", - сказал американский лидер.

Трамп добавил, что "нам надо что-то делать", ведь США якобы "потеряли 300 тысяч человек" от наркотиков, которые поступают с мексиканской территории.

"Знаете, они любят говорить 100 000. 100 000 - это тоже огромное количество людей. Но реальная цифра - 300 000 человек. И мы потеряли их из-за наркотиков. И они поступают через южную границу, преимущественно через южную границу", - сказал президент США.

Ситуация в Венесуэле - последние новости

Ранее Трамп назвал войну в Украине "примитивной" на фоне операции США в Венесуэле. По его словам, большая часть правительства Венесуэлы "уже перешла на сторону Америки".

"Мы не могли упустить шанс сделать эту невероятную вещь. Мы должны сделать это снова, мы можем это сделать снова. Никто не может нас остановить. Нет никого, кто имел бы такие возможности, как у нас. Когда я наблюдаю за этой войной в России (полномасштабное вторжение РФ в Украину - УНИАН), которая продолжается и продолжается, и все умирают, это примитивно. Это примитивно. Это ужасно", - отметил Трамп.

Также он раскрыл детали операции в Венесуэле. Президент США подчеркнул, что ранее он лично говорил с Мадуро и предлагал "сдаться" и "капитулировать", но тот отказался.

Кроме того, Трамп похвастался тем, как профессионально отработала группа спецназа во время захвата венесуэльского диктатора.

