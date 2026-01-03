Как приготовить самый вкусный брауни: невероятная история рецепта от выдающейся актрисы

Актриса считала, что брауни должен быть влажным, а не сухим.

Если вы хотите приготовить брауни, то есть один рецепт этого замечательного десерта, которым когда-то поделилась выдающаяся американская актриса Кэтрин Хепберн. Об этом пишет Allrecipes.

Секрет Кэтрин Хепберн для лучших брауни

В 1980-х годах Хепберн попала в ДТП, ее соседка узнала об этом и принесла ей брауни, чтобы поднять настроение, пока она выздоравливала.

По словам журналистов, она "была упрямой и жестоко честной" и рассказала соседке, что ее брауни не совсем соответствуют стандартам.

Видео дня

"Слишком много муки! И не перепекайте их! Они должны быть влажными, а не сухими", - отметила она.

Как добавляют в Allrecipes, добавление нужного количества муки является ключевым для получения хорошей, насыщенной, липкой и шоколадной текстуры. Если добавить слишком много муки, брауни получится сухим, хрупким и может иметь немного несвежий вкус. Однако рецепт Хепберн предусматривает лишь 1/4 стакана муки, что совсем немного.

"В дополнение к своим профессиональным советам о муке и о том, как не перепечь брауни, Хепберн поделилась со своей соседкой своим фирменным рецептом брауни. После смерти Хепберн в 2003 году дочь соседки прислала эту историю вместе с рецептом в газету The Times в виде письма к редактору в память об актрисе", - рассказали в издании.

Ингредиенты

1/2 стакана сливочного масла, плюс еще немного для смазывания;

1/2 стакана какао или 2 квадратика несладкого пекарского шоколада;

1 стакан сахара;

2 больших яйца;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1/4 стакана (30 граммов) муки;

щепотка соли;

1 стакан грубо измельченных грецких орехов или пеканов.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 165 градусов по Цельсию. Смажьте маслом форму для выпечки.

Растопите масло с какао или шоколадом в тяжелой кастрюле на среднем огне, постоянно помешивая, снимите кастрюлю с огня.

"Добавьте сахар и хорошо перемешайте. Добавьте яйца и ваниль и хорошо перемешайте. Добавьте муку и соль, а затем орехи. Вылейте тесто в подготовленную форму для выпечки. Выпекайте в разогретой духовке, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой, примерно 40 минут", - посоветовали в материале.

После того, как брауни полностью остынет с помощью ножа нарежьте их на квадратики и наслаждайтесь вкусностями.

Другие советы экспертов

Ранее диетологи рассказали, почему бананы очень полезны для здоровья. По их словам, бананы могут поддерживать здоровый уровень сахара в крови, как источник клетчатки.

В то же время ученые объяснили, как приготовить прозрачный лед дома. Они отметили, что прозрачный лед изготавливается из обычной воды, но разница заключается в процессе замораживания.

Вас также могут заинтересовать новости: