Люди, которые выглядят на 20 лет моложе своего возраста, избегают этих 6 привычек

Некоторые люди, кажется, полностью бросают вызов процессу старения, и выглядят на десятилетия моложе. Как пишет vegoutmag.com, выглядеть моложе своего возраста – это не значит найти источник вечной молодости или потратить тысячи на процедуры. Вместо этого важно избегать определенных популярных привычек, которым мы все следуем, не задумываясь, и которые добавляют нам лишних лет.

1. Сидение часами без движения

Те, кто выглядит значительно моложе, редко сидят на одном месте часами подряд. Это те, кто проводит совещания на ходу, использует столы для работы стоя или делает "двигательные перекусы" в течение дня.

Исследования это тоже подтверждают. Длительное сидение ускоряет старение клеток и влияет на все, от осанки до эластичности кожи.

2. Постоянный стресс из-за вещей, которые они не могут контролировать

Обычно люди, которые всегда выглядят изможденными и уставшими - это те, кто не спит ночами из-за новостных заголовков, зацикливается на чужом мнении или переживает из-за гипотетических катастроф.

В свою очередь человек, который выглядит на двадцать лет моложе своего возраста, конечно, будет выражать беспокойство по важным вопросам, но он не будет носить это напряжение в плечах или демонстрировать его на лице. Такие люди поняли, что хронический стресс буквально старит на клеточном уровне.

3. Употребление обработанных продуктов в качестве основного источника энергии

Они не обязательно следуют последней модной диете или считают каждую калорию. Но большинство их продуктов не продаются в упаковках с длинными списками ингредиентов.

Клетки вашей кожи, клетки мозга, всё регенерируется, используя предоставленные вами материалы. Кормите свой организм консервантами, искусственными красителями и загадочными химикатами? Не удивляйтесь, если вы сами начнёте выглядеть как будто высохли, и не в лучшую сторону.

4. Экономия на сне ради "продуктивности"

Самый быстрый способ прибавить себе лет - несколько бессонных ночей. Однако люди, которые выглядят моложе своих лет, берегут свой сон как драгоценный ресурс.

Во время сна организм вырабатывает гормон роста, восстанавливает повреждённые клетки и закрепляет воспоминания. Те, кто регулярно спит по семь-девять часов в сутки, не только выглядят моложе. Они яснее мыслят, лучше двигаются и справляются со стрессом как чемпионы.

5. Избегание дискомфорта любой ценой

Как ни парадоксально, люди, которые выглядят моложе, часто регулярно выбирают дискомфорт. Холодный душ. Сложные тренировки. Освоение новых навыков, которые заставляют их чувствовать себя новичками. Они ищут опыт, который выводит их за пределы зоны комфорта.

Когда вы регулярно бросаете себе вызов, ваше тело и разум остаются адаптивными. Вы поддерживаете то, что исследователи называют "когнитивной гибкостью". Вы буквально посылаете своим клеткам сигнал о том, что вы всё ещё растёте, всё ещё развиваетесь, всё ещё полны жизни.

6. Жизнь в прошлом или будущем

Последняя привычка, которая преждевременно старит людей, - это путешествия во времени. Не научно-фантастические, а ментальные, когда вы постоянно переживаете прошлые триумфы или ошибки, или с тревогой планируете будущее, которое может никогда не наступить.

Однако когда вы полностью погружены в настоящий момент, вы не изнуряете себя сожалениями или тревогой. На лице нет морщин от беспокойства по поводу будущего или морщин от прошлых обид. Такие люди стареют в реальном времени, а не ускоренно с помощью мысленного путешествия во времени.

