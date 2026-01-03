Назначение Буданова главой ОП может помочь Украине в переговорах с РФ и США, - Le Monde

ГУР под руководством Буданов во время полномасштабного вторжения РФ добилось значительных успехов в сдерживании российской агрессии.

Вчера, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова новым главой Офиса президента. Генерал-лейтенант обладает огромным авторитетом в стране благодаря успешным спецоперациям ГУР под его руководством, а его опыт в контактах с РФ по обмену пленными и его знание врага становятся ключевыми активами в решающий дипломатический момент для Киева, пишет Le Monde.

Яркие победы

В издании напомнили, что с момента начала Антитеррористической операции на востоке Украины с 2014 года его карьера в спецназе и разведке принесла ему столько же боевых ранений, сколько и медалей. В 2020 году он стал главой Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), а в 2022 году столкнулся с полномасштабным вторжением России.

В издании подчеркнули, что Буданов отлично справился со всеми вызовами, проведя ряд успешных операций на территории России. Тот факт, что он иногда сам тайно участвует в операциях за линией фронта, только усилил его авторитет внутри Украины.

Анонимный источник рассказал журналистам, что назначение Буданова на должность главы ОП не является полной неожиданностью.

"Буданов является одним из немногих, и, вероятно, единственным человеком, не входящим в президентский кабинет, который может позволить себе войти в кабинет Зеленского без стука", - поделился он.

ГУР под руководством Буданов во время полномасштабного вторжения РФ добилось значительных успехов в сдерживании российской агрессии, отметили в издании. Например, 24 августа 2023 года отряд ГУР установил флаг Украины во временно оккупированном Крыму во время ночной высадки. Командир спецподразделения подполковник "Тимур" рассказал журналистам, что флаг ему передал сам Буданов.

Буданов отлично знает врага

В издании напомнили, что в 2023 году Зеленский хотел назначить Буданова главой Министерства обороны, но позже изменил свое решение. Более того, против этого решения выступали и США, которые очень ценят Буданова за его достижения в области разведки.

Кроме того, в издании отметили, что россияне неоднократно пытались убить Буданова. По данным ГУР, с момента полномасштабного вторжения РФ было подтверждено как минимум две такие операции.

Однако тот факт, что Москва хочет убить Буданова, не означает, что он не ведет переговоры с российской стороной. В издании напомнили, что ГУР отвечает за единственный официально существующий канал переговоров между странами по вопросам обмена военнопленными и репатриации тел погибших солдат.

"Благодаря своей должности главы военной разведки, он является одним из украинских руководителей, лучше всего знакомых с врагом, с которым сталкивается Украина", - подчеркнули в издании.

Отмечается, что Буданов был назначен главой ОП в особый момент войны, когда президент США Дональд Трамп возобновил отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и активно ищет соглашение по Украине, часто повторяя нарратив и требования Москвы. В издании считают, что знания генерал-лейтенанта как о США, так и о России могут оказаться полезными.

Буданова назначили новым главой ОП - что известно

Напомним, что 2 января президент Украины Владимир Зеленский предложил генерал-лейтенанту Кириллу Буданову стать новым главой Офиса президента. Он подчеркнул, что сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах.

Вскоре Буданов принял предложение возглавить Офис президента и назвал свои задачи. Он пообещал продолжить уничтожать врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира.

В этот же день Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины. В то же время другим указом президент уволил Буданова с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Новым главой ГУР стал Олег Иващенко.

