Опытный механик назвал три автомобиля, которые он не купил бы ни за какие деньги

По словам механика, у этих автомобилей слишком много проблем.

В наше время в продаже можной найти огромное количество различных автомобилей. Тем не менее, не все модели можно рекомендовать к покупке.

Автомеханик Джон Линг с более чем 30-летним опытом в комментарии Daily Mail назвал три автомобиля, которые не стоит покупать. По его словам, у этих моделей много проблем.

Каких автомобилей стоит избегать

Audi A4

Линг рассказал, что Audi A4 является очень технологичной моделью. Тем не менее, его высокотехнологичные возможности могут превратиться в "электрический кошмар".

По словам механика, подобные проблемы преследуют многие премиальные европейские бренды.

"Все европейские премиальные автомобили продвигают свои технологические решения, прежде чем они будут готовы. У них начинают случайно выходить из строя электрические компоненты, модули или датчики", - заявил эксперт.

Линг признал, что Audi A4 приятный в управлении автомобиль с высокой плавностью хода. Обратной стороной является то, что ремонт подвески этой модели обходится очень дорого.

Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta является более доступным аналогом Audi A4. По словам Линга, в долгосрочной перспективе эта модель не намного лучше.

Механик предупредил, что надежность Volkswagen Jetta оставляет желать лучшего. Он подчеркнул, что спустя примерно 120 000 километров пробега автомобили этой модели начинают сталкиваться с серьезными поломками.

Ford F-150

Ford F-150 является самым популярным пикапом в США. Более того, Линг отметил, что это долговечная модель.

Тем не менее, эксперт заявил, что у Ford F-150 есть один серьезный недостаток - материалы, из которых он изготовлен. Он поделился, что для снижения веса в конструкции пикапа применяется алюминий, который не сравнится со сталью по прочности.

На какие автомобили стоит обратить внимание

Также Линг назвал три автомобиля, которые он рекомендует купить. По его словам, эти модели могут прослужить долгие годы без серьезных поломок.

Механик посоветовал обратить внимание на топовые версии седана Toyota Camry, включая гибридную версию модели. Он заявил, что этот автомобиль надежнее своих конкурентов.

Водителям, которые хотят приобрести пикап, механик порекомендовал обратить внимание на Ram 1500. Он подчеркнул, что эта модель редко выходит из строя.

Кроме того, Линг порекомендовал к покупке Kia K4. Он отметил, что это недорогая модель, но она надежнее многих конкурентов.

Cамые надежные кроссоверы

Ранее в WhatCar? определили самые надежные кроссоверы, которые можно купить в 2025 году. Эксперты заявили, что эти модели очень редко выходят из строя.

В частности, в рейтинг вошли Hyundai Santa Fe, Kia EV3 и Opel Grandland. Также эксперты порекомендовали обратить внимание на Toyota RAV4 PHEV и Volkswagen T-Roc.

