У актера были серьезные проблемы со здоровьем.

Украинский комический актер, юморист и шоумен Тарас Стадницкий рассказал о проблемах со здоровьем, в результате которых ему должны были делать открытую операцию на сердце.

В интервью Славе Демину 42-летний мужчина признался, что имел врожденный порок сердца. В прошлом его готовили к очень серьезной операции, однако в последний момент отменили ее, отметив, что он может пока обойтись без хирургического вмешательства:

"Когда мне было 33 года - просто на день рождения - меня должны были оперировать. Должны были делать открытую операцию на сердце. Я на компьютере написал себе небольшое завещание...".

В 2017 году ему провели операцию на митральном клапане сердца - шоумен называет это миниинвазивным вмешательством. Операция не требовала такого долгого восстановления, которое было бы в случае более масштабного вмешательства, поэтому он двигался уже на второй день. С сентября 2022-го по май 2023-го года Стадницкий проходил военно-врачебную комиссию, после которой его официально исключили с учета.

Видео дня

Напомним, ранее стало известно о мобилизации украинского комика Кирилла Ганина, который рассказывал, что его несколько раз "отсылали" домой из Территориального центра комплектования и социальной поддержки, чтобы он продолжал заниматься блогерством.

Вас также могут заинтересовать новости: