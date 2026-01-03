Удар США по Венесуэле: в РФ вдруг заявили о недопустимости 'военного вмешательства извне'

Американскую операцию осудили также Иран и Колумбия.

Министерство иностранных дел России осудило американские удары по Венесуэле. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

"Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую обеспокоенность и осуждение... В этой ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что Венесуэле должно быть "гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-то деструктивного, тем более военного вмешательства извне".

Также Министерство иностранных дел Ирана заявило, что решительно осуждают американскую военную атаку на Венесуэлу и "вопиющее нарушение национального суверенитета и территориальной целостности страны", пишет The Guardian.

Кроме того, появилась реакция президента Колумбии Густаво Петро, в которой говорится, что правительство страны "отвергает агрессию против суверенитета Венесуэлы и Латинской Америки".

Удар США по Венесуэле

Как сообщал ранее УНИАН, в субботу, 3 января, США начали операцию против Венесуэлы. СМИ писали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, включая военные. Отмечалось, что венесуэльская бронетехника стягивается к президентскому дворцу. В сети распространяли кадры ударов по Каракасу, вероятно, ракетами Tomahawk.

По информации МИД Венесуэлы президент Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение. В ведомстве подчеркнули, что целью США является "захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых", и призвали "все социальные и политические силы в стране активировать планы мобилизации и отразить это империалистическое нападение".

Позже Трамп подтвердил "успешный удар" по Венесуэле, а также сообщил о захвате лидера страны Мадуро с женой. Их обоих, по словам главы Белого дома, вывезли из страны. По данным CBS News, Мадуро захватили бойцы высшего подразделения специального назначения вооруженных сил США "Дельта".

