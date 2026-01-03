Православный праздник сегодня в народе носит название Зосима-пчельник.

4 января в новом православном календаре в Украине - Собор 70-ти апостолов. С этим днем связаны свои традиции, приметы и запреты - рассказываем о них, а также какой церковный праздник сегодня приходится по старому стилю.

Какой сегодня праздник церковный в Украине согласно новому православному календарю

4 января - праздник Собор 70-ти апостолов, учеников Иисуса Христа (согласно староцерковному стилю их будут почитать 17 января).

Помимо двенадцати апостолов, Иисус имел и других учеников: в Евангелие от Луки рассказано, как после Преображения Господня Христос призвал еще семьдесят учеников. Имена их всех неизвестные, но о некоторых рассказывают в Священном Предании - например, евангелисты Марк и Лука.

После того, как сошел Святой Дух, 70 учеников Иисуса пошли проповедовать Евангелие по всему миру. Многие из них погибли за это, были брошены или замучены. В течение года церковь вспоминает апостолов по отдельности, а сегодня - общий день памяти, который подчеркивает, что дела каждого из них важны для Церкви.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в старом календаре

Православные, которые придерживаются юлианского церковного календаря, сегодня вспоминают святую великомученицу Анастасию - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и историю даты.

О чем стоит помолиться, что можно, что нельзя делать сегодня

В православный праздник 4 января к святым обращаются с молитвами: просят укрепить веру и дух, защитить от зла, избавить от отчаяния, подсказать решение и помочь в сложных ситуациях.

В народе день прозвали Зосима-пчельник – в честь преподобномученика Зосимы, память которого также совершается сегодня. Эту дату связывают с очищением дома от недобрых сил, для этого с иконой и молитвой обходят вокруг жилища. Кроме того, в старину зашивали в ладанку или носили в одежде чертополох - считалось, что растение защищает от порчи и помогает не только людям, но и животным.

Особое внимание сегодня нужно уделить заботе о животных: домашних и бездомных покормить и приютить - это добро вернется благом в течение года. На столах в этот день традиционно ставят мед и медовые сладости, так как Зосиму считают покровителем пчеловодов.

В церковный праздник 4 января нельзя ссориться, ругаться, осуждать других, желать зла, а также отказывать в помощи. Церковь не одобряет лень, зависть, месть, сквернословие.

По народным приметам в этот день особенно важно:

не обижать животных;

не хвастаться;

не "чертыхаться" и не вспоминать нечистую силу.

Говорят, что в конце Святок она особенно старается напакостить людям.

Приметы 4 января

Погода дня может рассказать, каким будет январь и весна:

какая погода сегодня - таким будет весь январь;

небо на закате чистое и без туч - завтра будет солнечно и тепло;

снегири запели - к сильным холодам;

полная луна на чистом небе - весной будет сильное половодье;

мороз на Зосиму - к холодам в ближайшее время;

восход ярко-красный - день будет ветряным.

Снег на деревьях в этот день особенно радует пчеловодов - это обещает богатый медовый урожай.

