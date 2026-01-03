Когда люди начали ходить на двух ногах: ученые получили новые неожиданные данные

Новый анализ ископаемых, обнаруженных в Центральной Африке, предоставляет дополнительные доказательства того, что предок человека ходил на двух ногах 7 миллионов лет назад – это намного раньше, чем считалось до этого.

Как пишет The Washington Post, более двух десятилетий назад ученые, проводившие раскопки в пустыне на севере Чада, обнаружили останки - череп, кость ноги, пара костей рук - возрастом 7 миллионов лет, которые, возможно, являются одними из самых ранних известных предков человека. Этот древний человекообразный получил название Sahelanthropus tchadensis.

С тех пор ученые пытаются ответить на вопрос, передвигался ли он в основном на двух ногах, как современные люди, или все еще ползал на четвереньках.

И теперь новый анализ свидетельствует о том, что Sahelanthropus был нашим первым известным предком, регулярно передвигавшимся на двух ногах. Если эта интерпретация подтвердится, она отодвинет дату появления ранних гомининов примерно на миллион лет.

Найденный череп, по-видимому, принадлежал взрослому самцу с мозгом размером с мозг шимпанзе, но с человекоподобным лицом. Расположение отверстия у основания черепа, через которое проходил спинной мозг, указывало на более вертикальную осанку. Особь получила прозвище Тумай, что означает "надежда на жизнь".

Однако другие ученые поставили под сомнение эту раннюю интерпретацию строения черепа. Первоначальный анализ кости ноги показал, что она имеет форму, похожую на кости шимпанзе и бонобо, что предполагает, что животное передвигалось на четвереньках.

В последнем исследовании ученые провели детальный анализ костей конечностей. В бедренной кости они обнаружили естественное скручивание, подобное человеческому, которое направляет стопы вперед и помогает при ходьбе. Команда также обнаружила выпуклость в кости ноги – опять же, похожую на нашу – в месте прикрепления бедренной кости к ягодичным мышцам, что имеет ключевое значение для стояния и бега.

Но главной особенностью, которая действительно убедила их в прямохождении, стало наличие так называемого бедренного бугорка. Это место, где крепится связка, соединяющая таз с бедренной костью. Эта связка является самой прочной в человеческом теле и играет ключевую роль в предотвращении опрокидывания туловища назад при вставании.

