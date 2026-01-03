В ЕС отреагировали на захват Мадуро

Европейский союз призывает к сдержанности.

В Европейском союзе считают Николаса Мадуро нелегитимным президентом Венесуэлы и призывают всех к сдержанности. Соответствующее заявление в соцсети X сделала вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, она уже успела переговорить с государственным секретарем США Марко Рубио и послом ЕС в Каракасе. Каллас также отметила, что Брюссель "внимательно следит" за ситуацией в Венесуэле.

"ЕС неоднократно заявлял, что господин Мадуро не имеет легитимности, и защищал мирный переход власти. При любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем к сдержанности", - заявила Кая Каллас.

Операция США в Венесуэле: последние новости

Как писал УНИАН, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил об успешной военной операции в Венесуэле, которая завершилась захватом самопровозглашенного президента страны Николаса Мадуро вместе с женой и их вывозом из страны. По данным СМИ, задержание осуществило спецподразделение "Дельта", при этом источники венесуэльской оппозиции предполагают, что захват мог быть "договорным".

МИД России осудил американскую операцию в Венесуэле, назвав ее актом вооруженной агрессии, вызывающим глубокую обеспокоенность, и призвал не допустить дальнейшей эскалации и искать выход через диалог, подчеркнув право Венесуэлы самостоятельно определять свою судьбу без внешнего военного вмешательства. Аналогичные заявления сделали в МИД Ирана, где назвали атаку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. Также президент Колумбии Густаво Петро осудил "агрессию" против суверенитета Венесуэлы и Латинской Америки.

