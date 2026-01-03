Трамп подтвердил 'успешный удар' по Венесуэле и рассказал о судьбе Мадуро

Трамп пообещал предоставить подробности на пресс-конференции.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал операцию в Венесуэле, где с ночи 3 января вооруженные силы США наносят удары по столице страны Каракасу.

Он подтвердил, что операция прошла успешно, а также сообщил о захвате лидера страны Николаса Мадуро.

"Соединённые Штаты Америки успешно провели масштабный удар по Венесуэле и её лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны", - заявил Трамп.

Он добавил, что операция проводилась совместно с правоохранительными органами США.

Также Трамп сообщил, что сегодня в 11:00 (18:00 по Киеву) в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция, на которой будут сообщены подробности.

По данным CBS News, Мадуро был захвачен рано утром в субботу бойцами подразделения "Дельта", высшего подразделения специального назначения вооруженных сил США.

Это подразделение ранее было ответственно за операцию 2019 года по ликвидации бывшего лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади.

Операция США в Венесуэле - что известно

Сегодня ночью в столице Венесуэлы Каракасе раздавались взрывы, над городом работает ПВО, на улицы выведена военная техника. Сообщается, что обстрелу подверглись резиденция министра обороны Венесуэлы и порт в столице страны.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с атакой на страну. При этом в правиительстве страны заявили, что "цель атаки США – захват венесуэльской нефти и полезных ископаемых".

По данным CNN, Комитет Сената США по вооруженным силам не получил предварительного уведомления о военных действиях на территории Венесуэлы. При этом CBS пишет, что Трамп одобрил удары по Венесуэле еще несколько дней назад.

