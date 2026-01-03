Близкие считают, что спешка может поставить под угрозу ее многомиллионное состояние.

Голливудская актриса Джессика Альба увлеклась новыми отношениями и задумывается о свадьбе, однако близкое окружение звезды бьет тревогу и настаивает на заключении брачного контракта.

Как сообщают источники Radar Online, звезда, чье состояние оценивают примерно в 100 миллионов долларов, готова выйти замуж за 33-летнего актера Дени Рамиреса ("Капитан Америка: Чудесный новый мир", "Топ Ган: Мэверик"). В то же время ее развод с продюсером Кэшем Уорреном, с которым она прожила в браке 16 лет, до сих пор официально не завершен.

По словам инсайдеров, роман Альбы и Рамиреса начался после ее расставания с Уорреном. Пара публично подтвердила отношения в конце октября, и с тех пор, как утверждают источники, актриса буквально сияет от счастья. Хотя актер относится к Джессике как к королеве, друзья актрисы убеждены, что разговоры о новом браке звучат слишком поспешно. По их словам, они настаивают на "железобетонном" брачном контракте, чтобы Альба смогла защитить свое состояние. По информации инсайдеров, пара уже планирует начать жить вместе в начале этого года.

Видео дня

Как известно, Джессика Альба и американский продюсер Кэш Уоррен познакомились в 2004 году на съемках фильма "Фантастическая четверка", обручились в 2007-м и поженились в мае 2008 года.

В браке у пары родились трое детей: дочь Онор Мари (2008), дочь Хейвен Гарнер (2011) и сын Хейз Алба (2017). После 16 лет совместной жизни супруги объявили о расставании.

Вас также могут заинтересовать новости: