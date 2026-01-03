Почему январь рушит даже крепкие пары: 3 причины бума расставаний в начале года

Праздничный период не бывает эмоционально нейтральным, отметил психолог.

Каждый январь ощущается как новый старт, но вместе с ним всегда возвращаются знакомые сценарии. И даже пары, которые казались крепкими в декабре, к середине января могут начать расходиться. Об этом в своей статье для Forbes пишет американский психолог Марк Треверс.

По его словам, существует так называемый "эффект январских расставаний" - сезонный всплеск разрывов, который обычно следует за праздниками.

"На самом деле январь сам по себе не вызывает расставаний. Он лишь создает психологические условия, в которых давно назревавшие решения наконец выходят на поверхность. Новый год дает возможность "щелкнуть" осознанным выводам о прошлых отношениях", - объяснил психолог.

При этом он назвал три причины, почему многие пары достигают предела сразу после праздников и почему исследователи считают, что именно этот момент имеет психологический смысл:

Январь снимает эмоциональное подавление после праздников. Праздничный период, как бы нам его ни любить, не бывает эмоционально нейтральным. Ожидания гармонии в семье, благодарности, романтики и совместного времяпрепровождения создают тяжесть. Выражать сомнения или недовольство в это время рискованно - не только для пары, но и для всей эмоциональной "экосистемы" вокруг. Исследования показывают: когда честность воспринимается как разрушение баланса, люди склонны к "эмоциональному подавлению" - стратегии, позволяющей сохранять социальную функциональность в моменте. Иными словами, человек понимает, что что-то не так, но пока молчит. В итоге это приводит к тому, что многие пары живут в режиме эмоционального "замораживания". А с началом нового года контекст меняется, и люди переключаются с подавления на более осознанные способы регулирования эмоций.

Январь активирует самопроверку с ориентацией на будущее. Мы подсознательно и даже сознательно воспринимаем январь как временной ориентир – момент окончания и начала одновременно. В течение года пары часто живут по инерции, не анализируя мелочи. Январь же закрывает одну главу и открывает новую, заставляя оценивать отношения не по времени, а по тому, подходят ли они для следующего этапа жизни.

Январь проверяет отношения после праздничного стресса. Праздники редко проходят без давления на пару. И способность пары справляться с перегрузкой многое показывает. Конфликты неизбежны, поэтому после длительного подавления они "взрываются". Причина расставаний не в самих праздниках, а в том, что они открывают глаза на реальное распределение нагрузки, реакции на давление и поддержку друг друга.

