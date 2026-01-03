В Киев прибыли советники по вопросам нацбезопасности ряда европейских стран (фото)

По данным секретаря СНБО, участники встречи будут обсуждать вопросы безопасности и экономические вопросы.

В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. По его словам, среди прибывших советники из Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

Видео дня

"Впереди насыщенный рабочий день: вопросы безопасности и экономические вопросы, работа с рамочными документами, координация дальнейших шагов с партнерами", - детализировал он.

Переговоры об окончании войны

31 декабря 2025 года Умеров провел разговор с западными партнерами. Тогда же он анонсировал, что отдельно готовится масштабная встреча с европейскими партнерами 3 января в формате советников по вопросам национальной безопасности.

"Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Также ожидается, что американские партнеры присоединятся онлайн", - отметил тогда секретарь СНБО.

Также тогда он добавлял, что в новом году власть продолжит работу над решениями, которые должны дать ощутимый результат.

Вас также могут заинтересовать новости: