Девушке было всего 34 года.

Семья американского актера Томми Ли Джонса выступила с официальным заявлением после смерти его дочери Виктории Джонс, которую нашли мертвой в возрасте 34 лет.

По данным издания People, трагедия произошла 1 января в отеле Fairmont в Сан-Франциско. Согласно аудиозаписи вызова экстренных служб, которую получили журналисты, инцидент классифицировали как вероятную передозировку. Полиция не подозревает насильственной смерти, а официальная причина пока не установлена. В семье сделали такое заявление:

"Мы благодарны за все теплые слова, мысли и молитвы. Просим уважать нашу приватность в это сложное время".

Согласно судебным протоколам, за последний год Викторию как минимум дважды арестовывали, в том числе за хранение наркотиков. Представители отеля Fairmont San Francisco подтвердили факт инцидента и выразили соболезнования семье, отметив, что администрация сотрудничает с полицией в рамках расследования.

Как известно, Виктория Джонс была дочерью Томми Ли Джонса и его бывшей жены Кимберли Клафли. У супругов также есть сын Остин, которому 43 года. Виктория снималась вместе с отцом в фильме "Люди в черном 2", а также появлялась в ленте "Три захоронения Мелькиадеса Эстрады" и популярном сериале "Холм одного дерева".

