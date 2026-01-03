Может ли враг осуществить масштабное наступление на Черниговщину: эксперт раскрыл планы РФ

По словам эксперта, сейчас оккупанты находятся в критической ситуации на фронте.

Россия не может сейчас осуществить полномасштабное наступление на Черниговскую область. Об этом заявил полковник, военный эксперт Юрий Микуляк в эфире "Киев24".

По его словам, эти все мясные штурмы на Покровском, Купянском и Запорожском направлениях происходят из-за того, что Путин пришел с 28-пунктным мирным планом, чтобы обсудить его во время переговоров.

"Не Украина же пришла с этими пунктами, а Россия, ведь мы перебили 40% их нефтебаз. У них очень большой коллапс и проблемы с инфраструктурой", - отметил Микуляк.

Эксперт добавил, что РФ также имеет большие проблемы с экономикой.

"Поэтому Путин решил пойти на эти переговоры, будто с сильной позицией своего государства, что он сейчас наступает, что у него все хорошо, что он продвигается на Покровском, Купянском, Запорожском направлениях, что у украинцев все плохо", - добавил он.

Поэтому, как отмечает Микуляк, российский диктатор и хочет, чтобы Трамп помог ему подписать так называемые 28 пунктов мирного соглашения.

"Прежде всего, чтобы вы понимали, ситуация у них критическая на фронте. Эти все мясные штурмы, которыми они пытаются исправить ситуацию на поле боя, это просто ужас", - подытожил полковник.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее подполковник Виктор Трегубов заявил, что россияне не сидят тихо и готовятся к дальнейшему наступлению в январе. По его словам, армия РФ сейчас пытается создать себе условия для проведения наступления уже в январе.

"Я сейчас нахожусь в Харькове, не так далеко от меня произошел взрыв. Мы видим, что россияне отнюдь не сидят тихо. Но по состоянию на сейчас интенсивность боевых действий немного замедлилась, что явно связано с подготовкой к новым "встречам" в новом году", - рассказал Трегубов.

В то же время DeepState сообщал, что оккупанты продвинулись в Мирнограде и Покровске. Также враг продвинулся в поселке Светлое, что к северо-западу от Мирнограда.

