'Трамп не шутит': Вэнс поддержал удары США по Венесуэле и задержание Мадуро

Вице-президент напомнил, что диктатор Мадуро имеет несколько обвинительных приговоров в США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал удары США по Венесуэле и задержание диктатора Николаса Мадуро. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"И предупреждение для всех, кто говорит, что это было "нелегально": Мадуро имеет несколько обвинительных приговоров в Соединенных Штатах за наркотерроризм. Вы не можете избежать правосудия за торговлю наркотиками в Соединенных Штатах, просто потому, что живете во дворце в Каракасе", - подчеркнул Вэнс.

По его словам, американский лидер предложил несколько вариантов выхода из ситуации, но на протяжении всего процесса он четко дал понять: наркотрафик должен быть прекращен, а похищенная нефть возвращена США,

"Мадуро стал очередным лицом, которое убедило, что президент Трамп не шутит. Слава нашим храбрым", - добавил вице-президент США.

Ситуация в Венесуэле - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил "успешный удар" по Венесуэле, а также заявил о захвате лидера страны Николаса Мадуро.

"Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны", - сказал американский лидер.

Впоследствии стало известно, что США будут судить президента Венесуэлы Мадуро. США в течение многих лет добивались ареста Мадуро, а пять лет назад американский суд заочно обвинил его в "наркотерроризме".

Кроме того, тогда же Минюст США обвинил Мадуро в том, что он руководит преступной сетью под названием Картель де лос Солес, которую Вашингтон внес в список иностранных террористических организаций.

