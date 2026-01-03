Военный рассказал, как россияне на Харьковщине снова хотели прорваться через газовую трубу

Наши разведчики вовремя заметили необычную активность врага.

Российские военные снова пытались пролезть через трубу на Купянском направлении, чтобы выйти в украинский тыл. Об этом в эфире Киев24 рассказал военнослужащий 77 бригады ВСУ Виктор Петрович.

"Сейчас нам в нашей полосе ответственности удается уничтожать врага стабильно и довольно много. Недавно они пытались пролезть через трубу. У них вообще такая армия, которая очень любит трубы, и они нашли газовые коммуникации", - отметил военный.

По его словам, в селе Новоплатоновка на Харьковщине есть газораспределительная станция, и россияне пытались там по трубе выползти в тыл.

"По несколько человек сначала разведывали ситуацию, а после этого пытались уже уйти большим количеством. Наши разведчики заметили, что какая-то необычная активность врага и нашли этот выход из трубы", - говорит военнослужащий.

Он добавил, что в тот момент, когда враг пошел уже большим количеством личного состава, его там "горячо встретили": в результате за один день было уничтожено очень много личного состава оккупантов.

Попытки оккупантов продвигаться через газовую трубу

Это уже не первая попытка оккупантов пробраться через трубу. Как сообщал ранее УНИАН, по словам заместителя командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олеся Маляревича, чтобы проникнуть в Купянск, враг перебрасывал пехотные подразделения через реку Оскол и использовал трубу газопровода - тогда небольшому количеству российских подразделений удалось просочиться.

Впоследствии командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахилес" Юрий Федоренко сообщал об уничтожении трубы, по которой россияне проникали в Купянск. Он отмечал, что его полк вместе с другими подразделениями Сил обороны нанес десятки ударов тяжелыми бомбами, артиллерией и авиацией по этому объекту.

"Труба повреждена. Сейчас оккупанты используют ее только как укрытие и пытаются ремонтировать", - сообщил Федоренко.

Он добавил, что россияне используют советские чертежи газотранспортной системы для перемещения войск под землей.

