Медведев впал в истерику из-за атак США по Венесуэле и потребовал ударов по Украине

По словам Медведева, максимальным укреплением страны от нападения якобы является наличие ядерного оружия.

Бывший президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на военную операцию США в Венесуэле. Его слова цитируют росСМИ.

"Отличный пример миротворчества США. Жесткая военная операция в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам. Захват спецназом легально избранного президента с женой. Конечно, все это строго в рамках международного права и национального законодательства по согласованию с Конгрессом", - сказал он.

Также Медведев не упустил возможности наброситься на Украину. Он заявил, что было бы неплохо, если бы США "атаковали военные базы Украины".

Видео дня

"Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои Вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного", - добавил Медведев.

Бывший президент РФ также подчеркнул, что максимальным укреплением страны от нападения якобы является наличие ядерного оружия.

Реакция РФ на удар США по Венесуэле

Ранее Министерство иностранных дел России осудило американские удары по Венесуэле. В МИД РФ заявили, что это "вызывает глубокую обеспокоенность и осуждение".

Также в Москве цинично добавили, что Венесуэле должно быть "гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-то деструктивного, тем более военного вмешательства извне".

Вас также могут заинтересовать новости: