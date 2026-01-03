Ведущий романтического реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник поделился снимками, которые сделали сразу после финала 14 сезона проекта.

На опубликованных в его Instagram-аккаунте фотографиях запечатлены радостные лица самого ведущего, его жены Кристины, а также актера Тараса Цимбалюка и его избранницы - победительницы шоу Надин Головчук. Снимки появились после пост-шоу, на котором стало известно о разрыве "холостяка" с девушкой:

"Сразу после финала - эксклюзивные кадры... Счастливы... были".

В комментариях украинцы делятся своими впечатлениями о пост-шоу и новости о расставании Тараса и Надин:

"Жаль, но это жизнь. Желаю каждому найти свое счастье и внутреннее спокойствие".

"Почему все так рыдают?! Это шоу, больше нечего добавить".

"А кто-нибудь сомневался?".

"Очень жаль Надин".

