Ведущий романтического реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник поделился снимками, которые сделали сразу после финала 14 сезона проекта.
На опубликованных в его Instagram-аккаунте фотографиях запечатлены радостные лица самого ведущего, его жены Кристины, а также актера Тараса Цимбалюка и его избранницы - победительницы шоу Надин Головчук. Снимки появились после пост-шоу, на котором стало известно о разрыве "холостяка" с девушкой:
"Сразу после финала - эксклюзивные кадры... Счастливы... были".
В комментариях украинцы делятся своими впечатлениями о пост-шоу и новости о расставании Тараса и Надин:
"Жаль, но это жизнь. Желаю каждому найти свое счастье и внутреннее спокойствие".
"Почему все так рыдают?! Это шоу, больше нечего добавить".
"А кто-нибудь сомневался?".
"Очень жаль Надин".
