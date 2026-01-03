Количество дронов, которыми РФ била по Украине в 2025-м, выросло в разы, - аналитики

В прошлом году Россия для своих ударов по Украине использовала почти 55 тысяч "Шахедов" и их имитаторов.

Российская армия в 2025 году в рамках массированных обстрелов Украины запустила в 5 раз больше дронов, чем в 2024-м. Об этом сообщает проект UA War Infographics в Telegram.

Как свидетельствует инфографика, в прошлом году Россия для своих ударов по Украине использовала почти 55 тысяч дронов типа "Шахед" и их имитаторов. При этом 85,8% из них были обезврежены.

Больше всего дронов - 6,6 тысячи - враг применил в июле. Из них 5,6 тысячи украинская противовоздушная оборона обезвредила.

Наименьшее количество ударных БпЛА - 2,4 тысячи - Российская Федерация запустила в апреле. 2 тысячи из них не долетели до цели - были обезврежены.

РФ масштабирует беспилотную войну

Как сообщал ранее УНИАН, РФ масштабирует беспилотную войну, наращивая количество беспилотников и совершенствуя их технологически. По словам начальника ПВО 3-го армейского корпуса Виталия Самойленко, количество российских дронов на некоторых участках фронта за 2025 год увеличилось минимум вдвое. Речь идет об оптоволокне, БпЛА типа "Молния", "Шахед" и тому подобное.

Также недавно в разведке оценили дроновый потенциал РФ на 2026-й. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий назвал его большим и заявил, что для Украины это должно быть толчком, чтобы усиливать системы ПВО и развивать антидроны.

Стало известно, что "Шахеды", которые летят по территории Украины, уже не иранские, а "китайские". Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что китайские специалисты сейчас "включились на полную поддержку России", и ударные дроны, которые враг запускает по нашей территории, усовершенствованы Пекином.

