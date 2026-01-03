Сибига отреагировал на удар США по Венесуэле и задержание Мадуро

Режим Мадуро нарушил право народов жить свободно, без диктатуры и угнетения, заявил министр.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на удар Соединенных Штатов Америки по Венесуэле и задержание диктатора Николаса Мадуро. Его сообщение появилось в сети Х.

Глава МИД Украины отметил, что "Украина последовательно защищала право народов жить свободно, без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека".

"Режим Мадуро нарушил все эти принципы во всех отношениях. Демократические страны и правозащитные организации по всему миру отмечали распространенные преступления, насилие, пытки, притеснения, злоупотребление всеми основными свободами, кражу голосов и уничтожение демократии и верховенства права его режима", - отметил Сибига.

Он напомнил, что Украина, как и многие другие страны в разных частях мира, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих.

"Народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и человеческое достоинство. Мы и в дальнейшем будем поддерживать их право на такую нормальность, уважение и свободу. Мы выступаем за дальнейшее развитие в соответствии с принципами международного права, отдавая приоритет демократии, правам человека и интересам венесуэльцев. Спасибо всем в мире, кто помогает защищать жизнь", - высказался украинский министр.

Как в мире отреагировали на удары США по Венесуэле

Как сообщал ранее УНИАН, в ЕС отреагировали на захват Мадуро, назвав его нелегитимным президентом Венесуэлы и призвав всех к сдержанности. По словам вице-президента Еврокомиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, при любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устава ООН.

МИД Германии выразил обеспокоенность в связи с американской операцией в Венесуэле. В Берлине считают ситуацию "пока неясной в ряде аспектов" и заявили, что находятся в тесном контакте с немецким посольством в Каракасе.

Тем временем в МИД РФ, комментируя события в Венесуэле, заявили о недопустимости "военного вмешательства извне" и осудили американские удары. Дипломатическое ведомство страны-агрессора подчеркнуло, что Венесуэле должно быть "гарантировано право самой определять свою судьбу". Аналогичные заявления опубликовали Иран и Колумбия.

