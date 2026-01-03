Сергей Кислица станет первым заместителем руководителя Офиса президента, - Зеленский

Кроме того, дипломат продолжит работу и в переговорном процессе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заместитель главы МИД Сергей Кислица станет первым заместителем руководителя Офиса Президента. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram после встречи с политиком.

"Обсудили детали нашей дипломатической работы и возможности усиления этого направления в Офисе Президента, а именно обеспечение коммуникации с партнерами на самом высоком уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД. Сергей будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента", - отметил президент.

По словам Зеленского, Кислица также продолжит и работу в переговорном процессе.

Видео дня

Кадровые изменения в Украине - последние новости

Ранее президент Украины анонсировал назначение новых глав ОГА в 5 областях, а именно в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой. Он подчеркнул, что круг кандидатур определен, и уже в воскресенье будут приняты решения.

Также стало известно, что Зеленский предложил Шмыгалю должность министра энергетики. В частности он поблагодарил политика за работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: